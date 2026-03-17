Zielvereinbarungen mit dem Betriebsrat abstimmen und Betriebsvereinbarung erstellen

Zielvereinbarung mit Bonusregelung verbinden

In manchen Fällen wird im Rahmen einer Zielvereinbarung festgelegt, dass der Arbeitnehmer bei Zielerreichung eine Bonuszahlung erhält. Wichtig ist, vorab möglichst genau festzulegen, wie dieser Bonus berechnet wird.

So kann zum Beispiel geregelt werden, dass ein entsprechend höherer Bonus gezahlt wird, wenn die Zielvorgabe nicht nur erreicht, sondern übertroffen wird. Möglich ist auch, eine Obergrenze für den Bonus festzulegen.

Wird die Zielvorgabe nicht erreicht, muss grundsätzlich kein Bonus gewährt werden. Es kann jedoch geregelt werden, dass bereits mit dem Erreichen einer vorab festgelegten Untergrenze ein anteiliger Bonus gezahlt wird.

Wichtig: Wenn mehrere Ziele vereinbart werden, muss klargestellt werden, ob der Bonus nur bei Erreichung aller Ziele oder schon bei Erreichung einzelner Ziele gezahlt wird.