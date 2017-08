Beschreibung

Sie lernen die Ziele von Pressearbeit kennen und wissen, wie Sie Pressearbeit orientiert an den Unternehmenszielen und -strategien für Ihr Unternehmen nutzen. Lesen Sie, welche Voraussetzungen für die Zielerreichung erfüllt sein müssen und welche sogenannten Wirkebenen Pressearbeit hat. Die Vorlage „Ziele für die Pressearbeit entwickeln“ hilft Ihnen bei der Zieldefinition.



Bei Ihrer Pressearbeit sprechen Sie Ihre Zielgruppe zielgerichtet an, weshalb Sie Ihre Zielgruppe bzw. Dialog- oder Bezugsgruppe definieren müssen. Dazu gehören Fragen wie: Was interessiert die Zielgruppe in Bezug auf Ihr Unternehmen? Welche Informationswege nutzt sie? Die Vorlage „Dialog- und Bezugsgruppen identifizieren und analysieren“ unterstützt Sie bei Ihrer Analyse.



Welche Themen aus Ihrem Unternehmen eignen sich für Ihre Pressearbeit? Um diese Frage zu beantworten, sollten Sie zunächst alle wichtigen Informationen, Fakten und Daten aus Ihrem Unternehmen auflisten und nach der SWOT-Methode (Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken) beurteilen. Die Vorlage „Stärken und Schwächen analysieren“ hilft Ihnen dabei.



Lesen Sie außerdem, wie Sie ein Thema angehen, damit die Botschaft bei den Empfängern ankommt und welche typischen Themen sich für die Pressearbeit eignen. Für die Themenfindung empfehlen wir die Vorlage „Themen und Anlässe für Pressearbeit finden“, in der Sie Ihre Botschaft entsprechend der Nachrichtenfaktoren notieren können. Und Sie erfahren, wie Sie den Kontakt zu Redakteuren herstellen und einen Presseverteiler aufbauen.



Ihr Unternehmen ist „innovativ“? Sie haben „einzigartige“ Produkte? Eine blumige Werbesprache sollten Sie in einer Pressemeldung vermeiden und sich auf die wirklich wichtigen Informationen konzentrieren. Was Sie außerdem inhaltlich und sprachlich beachten sollten und wie eine Presseinformation aufgebaut ist, erfahren Sie in diesem Handbuch-Kapitel. Mit den Vorlagen „Titel der Presseinformation finden“ und „Presseinformation mit W-Fragen erarbeiten“ entwickeln Sie Schritt für Schritt eine Pressemeldung. Mit dem Formular „Pressemeldung“ passen Sie diese dann an die formale Gestaltung an.



Erfahren Sie in diesem Handbuch-Kapitel auch, wie Ihre Pressemappe aufgebaut sein sollte und welche Informationen sie in jedem Fall enthalten sollte. Und wir geben Tipps, worauf Sie bei der Planung und Durchführung eines Redaktionsbesuchs, eines Pressegesprächs und einer Betriebsbesichtigung achten sollten.