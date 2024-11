Bleibeprämie mit Stichtagsklausel einführen

Was ist eine Bleibeprämie?

Die Bleibeprämie ist ein finanzieller Anreiz, den Unternehmen Mitarbeitenden bieten, um deren Verbleib langfristig zu sichern und die Fluktuation zu reduzieren. Sie wird auch als Halteprämie oder Retention-Bonus bezeichnet.

Sie beträgt in der Regel zwischen 10 und 15 Prozent des Bruttojahresgehalts. Es ist wichtig, dass die Prämie in einem angemessenen Verhältnis zum Gehalt steht, denn: Ist die Bleibeprämie zu hoch, könnte sie als Anerkennung der Arbeitsleistung betrachtet werden, was arbeitsrechtliche Konsequenzen hätte.