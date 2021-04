Die rationalen Aspekte im Prozess der Unternehmensnachfolge

Finanziellen Wert des Unternehmens berechnen

Es gibt keinen objektiven Wert für Ihr Unternehmen. Neben den rationalen Kriterien spielen subjektive Wertvorstellungen eine Rolle. Sie als Unternehmerin und Unternehmer haben viel Zeit und Kraft in das Unternehmen gesteckt. Aber es könnte sein, dass das in dem rationalen Wert nicht zu sehen ist. In die Kaufpreisermittlung spielen verschiedene Faktoren hinein: Kundendatei, Standort, Strukturen, Prozesse, Qualifikation der Beschäftigten, finanzielle Situation der Nachfolgerin und des Nachfolgers und viele mehr.

Bei der Bewertung Ihres Unternehmens spielen vor allem drei Bewertungsverfahren eine Rolle:

Ertragswertverfahren, mit dem auf der Grundlage der zukünftigen Einnahmenüberschüsse ein Wert ermittelt wird.

Discount-Cashflow-Methode (DCF-Methode), die den zukünftigen Cashflow als Basis der Berechnung nutzt.

Substanzwertverfahren, das bei hohem Anlagevermögen vom Verkehrswert ausgeht, wenn die Maschinen und Waren veräußert werden würden.

Hilfreiche Fragen zur Vorbereitung auf die Berechnung des Unternehmenswerts sind:

Ist das Unternehmen konkurrenzfähig?

Wie hat sich das Unternehmen im Vergleich zu den Mitbewerbern in den letzten Jahren entwickelt?

Wie viele Konkurrenzunternehmen bestehen auf dem Markt?

Wie groß ist deren Marktanteil?

Womit war das Unternehmen in den letzten Jahren besonders erfolgreich?

Mit welchen neuen Konkurrenten und Geschäftsideen müssen Sie rechnen?

Inwiefern ist es auf neue Entwicklungen in der Branche vorbereitet?

Ausschlaggebend ist aber schließlich immer die sogenannte „Readiness to pay“. Wie viel ist am Ende ein Käufer bereit für das Unternehmen zu bezahlen; und dies ist leider manchmal erheblich weniger als ein berechneter Unternehmenswert.