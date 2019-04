Leistungen und Preise zur Kostenverrechnung mit dem Shared Service Center

Verrechnungspreise zwischen Shared Service Center und Leistungsempfänger

Ein besonders wichtiger Aspekt für ein Shared Service Center ist der Verrechnungspreis einer Dienstleistung. Er ist ein zentrales Koordinationsinstrument für den internen Kunden (Fachabteilung) und für das Shared Service Center. Auf der Management-Ebene erfolgt die allgemeine Abstimmung und Festlegung der Verrechnungspreise, auf der operativen Ebene erfolgt die tatsächliche und regelmäßige Abrechnung. Das heißt, die internen Kunden als Leistungsempfänger müssen für die Inanspruchnahme und den Erhalt einer Dienstleistung den jeweiligen Verrechnungspreis bezahlen.

Kriterien für die Festlegung der Verrechnungspreise sind:

Transparenz der Kosten

Kundenorientierte Preisgestaltung (faires Preis-Leistungs-Verhältnis)

Marktorientierte Preisgestaltung (vergleichbares Preis-Leistungs-Verhältnis)

Nutzungsorientierte Abrechnung (Preis folgt der Leistungserbringung)

Die Verrechnungspreise können sich an den tatsächlichen Kosten des Shared Service Centers orientieren; in diesem Fall bestehen aber wenige Anreize, diese Kosten zu reduzieren. Alternativ können Marktpreise oder wertorientierte Preise verrechnet werden. Nach diesem Modell vereinbaren der Leistungsempfänger und der Leistungserbringer, was die Dienstleistung wert ist und welcher Preis sich daraus ableiten lässt. Der Leistungsempfänger ist bereit, den Preis zu bezahlen, den er auch bei einem externen Dienstleister für eine entsprechende Leistung bezahlen würde. Das Shared Service Center ist dann gefordert, seine Kosten für diese Dienstleistung entsprechend gering zu halten – insbesondere dann, wenn das Shared Service Center wie ein Profit-Center geführt wird, also mindestens kostendeckend arbeiten muss.