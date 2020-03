Lieferantenauswahl als Grundlage für gute Produkte und Dienstleistungen

Ziele der Lieferantenauswahl und des Lieferantenmanagements

Wertschöpfungskette (Supply Chain) optimieren

In der Lieferkette und Wertschöpfungskette stecken wichtige Erfolgspotenziale für jedes Unternehmen. Hier werden Qualität, Lieferzeiten und Kosten für Produkte maßgeblich festgelegt. Bei der Planung und Optimierung der sogenannten Supply Chain kommt es deshalb auf die Auswahl der besten Partner an. Reicht die Leistungsfähigkeit des Lieferanten nicht aus, nimmt die gesamte Wertschöpfungskette Schaden. Sie funktioniert nur, wenn der Lieferant die Anforderungen zuverlässig erfüllt und in den überbetrieblichen Materialflussprozess eingebunden werden kann.

Qualitätsmanagement verbessern

Im Rahmen des Qualitätsmanagements und der Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 ist eine Lieferantenbewertung explizit gefordert. Dort heißt es in Kapitel 8.4: „Die Organisation muss Kriterien für die Beurteilung, Auswahl, Leistungsüberwachung und Neubeurteilung externer Anbieter bestimmen und anwenden, die auf deren Fähigkeit beruhen, Prozesse oder Produkte und Dienstleistungen in Übereinstimmung mit den Anforderungen bereitzustellen.“ Damit sind Sie und Ihr Unternehmen in der Pflicht, Lieferanten aufgrund ihrer Leistungen zu bewerten und auszuwählen.

Kosten senken

Der Aufwand, den eine Lieferantenbewertung und der Prozess der Lieferantenauswahl mit sich bringen, lohnt sich. Er ist dadurch gerechtfertigt, dass Kosten für Lagerhaltung, Wareneingangsprüfungen, Nachbesserungen, Reklamationen oder gar Produktrückrufe erheblich reduziert oder sogar ausgeschlossen werden können. Gute Lieferanten übernehmen wichtige Funktionen für ihre Kunden; das kann so weit reichen, dass sie komplette Prozesse übernehmen (zum Beispiel Lagerhaltung, Vormontage). Im Idealfall arbeiten beide Partner eng zusammen, sodass die Kosten entlang der gesamten Wertschöpfungskette reduziert werden können. In der Lieferkette steckt oft großes Rationalisierungspotenzial, das mit der richtigen Lieferantenauswahl erschlossen werden kann.

Compliance und Image beachten

Schließlich spielen auch rechtliche Aspekte, Werte und das Image eines Unternehmens bei der Zusammenarbeit eine wichtige Rolle. Lieferanten, die geltende Normen oder Erwartungen der Verbraucher nicht erfüllen, schaden dem Image ihrer Kunden. Schon manche Unternehmen sind ins Kreuzfeuer der Kritik geraten, weil sie mit Lieferanten zusammenarbeiten, die beispielsweise auf Kinderarbeit setzen und für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keine sozialen Standards oder faire Bezahlung haben. Bekannt für solche Probleme mit Lieferanten ist die Textilbranche.