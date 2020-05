Maßnahmen aus den Ergebnissen der ABC-Analyse ableiten

Maßnahmen planen und umsetzen

Wenn mit dieser Analyse sichtbar wird, welche Kunden für Sie nur mit Nachteilen verbunden sind, sollten Sie überlegen, wie Sie sich von diesen trennen können. Sie können zum Beispiel schrittweise die Preise für diese Kunden erhöhen (keine Rabatte mehr), Sie können andere Distributionswege wählen oder Sie können diesen Kunden nur noch Standardprodukte anbieten. Sie reduzieren Serviceleistungen und stellen „Sonderbehandlungen“ ein.

Aber Vorsicht! Prüfen Sie in jedem Einzelfall, was passieren kann, wenn der Kunde mit Ihnen unzufrieden ist. Möglicherweise entsteht ein strategischer Schaden. Zum Beispiel dadurch, dass der Kunde an anderer Stelle schlecht über Sie berichtet (negative Empfehlungen). Oder der Kunde wechselt zu Ihrem Konkurrenten und stärkt diesen damit. Prüfen Sie, inwiefern die Trennung von einigen Kunden Ihnen schaden kann in Bezug zu anderen wichtigen Kunden.

Es ist schwierig und schmerzhaft, sich von Kunden und Produkten zu trennen. Wahrscheinlich wird es immer jemanden im Unternehmen geben, dem dies schwerfällt und der deshalb dagegen argumentiert.

Aber: Wenn Sie sich von unwichtigen Kunden trennen, haben Sie mehr Zeit für Ihre wichtigen Kunden. Sie sollten also überlegen, wie Sie mit den guten Kunden Ihre Umsätze ausweiten können. Gleichzeitig sollten Sie prüfen, wie Sie neue Kunden gewinnen können, die zu guten Kunden werden können. Und für Ihre Produkte können Sie ebenfalls herausfinden, wie Sie die wichtigen A-Produkte verbessern oder verjüngen und wie Sie sich von unwichtigen C-Produkten trennen.

Beispiele für Maßnahmen für A-Kunden oder A-Produkte können sein:

A-Kunden erhalten einen besonderen Service. Sie bekommen Schulungen, Kundenzeitschriften oder werden von einem Key Account Manager betreut.

A-Kunden können Sie zu Referenz- und Empfehlungskunden entwickeln. Oder Sie entwickeln spezielle Produkte, Logistik oder Zahlungsbedingungen, die gezielt den Bedarf der A-Kunden abdecken.

A-Produkte werden technisch verbessert, oder es werden Varianten entwickelt.

A-Produkte werden im Marketing stärker hervorgehoben: Sie werden beworben, in der Presse vorgestellt oder bei Veranstaltungen präsentiert.

Die Maßnahmen müssen speziell zu Ihrem Leistungsangebot, Ihren Kunden, Ihrer Strategie und Ihrem Image passen. Suchen Sie im Team nach Maßnahmen und Aktionen, die zu mehr Erfolg führen.