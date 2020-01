Methoden und Strategien für die Zeitplanung

Was in das Feld „Delegieren – im Block erledigen“ gehört

In das Portfolio-Feld „Delegieren“ fallen die Aufgaben, die auch andere für Sie erledigen können. Um zum Ziel zu kommen, sollten Sie hier zweistufig vorgehen: Zuerst die Aufgaben in die Rubrik „Delegieren“ schreiben – ohne dass Sie schon klären müssen: Wer macht es? Kann diese Person das? Ist sie zur Übernahme überhaupt bereit? Der Grund: Wenn Sie sich sicher sind, dass Sie die Aufgabe grundsätzlich delegieren können und wollen, dann finden Sie sicher auch eine Lösung!

Sie müssen vielleicht nur ein wenig darüber nachdenken, die Aufgabe etwas modifizieren und so anpassen und beschreiben, dass ein Mitarbeiter oder ein Kollege sie übernehmen kann. Also lassen Sie sich nicht gleich abschrecken, ordnen Sie mutig eine Aufgabe in die Rubrik „Delegieren“, wenn sie dies für möglich halten. Gehen sie dann nochmals über die Liste der zu delegierenden Aufgaben – und zwar nun mit dem Blick: Wer würde dies gerne und gut erledigen?

Wenn Sie dringliche, aber für Sie nicht wichtige Aufgaben nicht delegieren können, dann erledigen Sie diese in einem Block und zu einer Zeit, in der Sie nicht so leistungsfähig sind und eher einfache Routinetätigkeiten angehen; zum Beispiel nach dem Mittagessen. Bearbeiten Sie diese Aufgaben so schnell wie möglich und beachten Sie, dass es hier meist nicht auf Perfektion ankommt.