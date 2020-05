Mit 80/20-Regel und ABC-Analyse Prioritäten setzen

Ziele und Ergebnisse der ABC-Analyse

Ziel der ABC-Analyse ist es, aus einer Menge von Objekten die 20 Prozent herauszufinden, die 80 Prozent des Erfolgs oder Ertrags ausmachen. Damit können Sie den Fokus Ihres Unternehmens und Ihrer Aktivitäten stärker auf die wirklich wichtigen Aspekte und Fragestellungen konzentrieren. So können Projekte, Programme oder einzelne Maßnahmen zielgerichteter definiert und umgesetzt werden. Ressourcen können mit der ABC-Analyse effizienter eingesetzt werden oder gespart werden. Sie können wichtige unternehmerische Fragen beantworten wie beispielsweise:

Welche Produkte und Leistungen sind für den Umsatz derzeit am wichtigsten?

Welche Kunden sind für uns die wichtigsten, die sogenannten Key-Accounts.

Welche Einkaufteile haben die größte Bedeutung?

Wichtig ist: Die ABC-Analyse gibt nur ein Bild der aktuellen Ist-Situation. Es werden damit Ist-Zahlen aufbereitet und dargestellt. Um daraus Maßnahmen abzuleiten, müssen Sie überlegen, ob diese Zahlen so auch in der Zukunft gelten (sollen). Ein Kunde, der bislang nur wenig bei Ihnen kauft, hat vielleicht deutlich höheres Umsatzpotenzial, das Sie in der Zukunft noch erschließen können.

Die folgende Abbildung 4 zeigt den Kerngedanken der ABC-Analyse: Um die Wichtigkeit und Priorität eines Produkts oder eines Kunden (Element oder Objekt) richtig zu erfassen, muss zwischen einem Wertbeitrag und einem Mengenbeitrag unterschieden werden. Die ABC-Analyse macht sichtbar, welche Produkte, Materialien, Lieferanten oder Kunden mengenbezogen am häufigsten auftreten oder vorkommen und welche wertbezogen am wichtigsten sind. In den meisten Fällen kommt es darauf an, die wertbezogen wichtigen Elemente zu identifizieren und das Augenmerk auf sie zu legen.