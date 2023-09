Mit Excel Sales Forecast und Umsatzplanung erstellen

Absatz und Umsatz als Grundlage für die Unternehmensplanung

Die Entwicklung eines Unternehmens basiert darauf, wie viele Produkte und Dienstleistungen verkauft werden. Der Absatz und der Umsatz sind die Grundlage für die Geschäftsplanung – mit allem, was damit verbunden ist.

Aus dem geplanten oder prognostizierten Absatz und Umsatz leiten sich zum Beispiel folgende Unternehmenspläne ab:

Beschaffung von Material

Einstellung von Personal

Investitionen in Gebäude

Maschinen und Anlagen

Aus Absatz und Umsatz resultiert auch der Erfolg des Unternehmens, gemessen am Cashflow (Zahlungsfähigkeit), am Gewinn und an der Profitabilität (Return on Investment).

Damit alle Planungen im Unternehmen möglichst realistisch und zuverlässig sind, muss der Vertrieb regelmäßig eine Umsatzplanung vorlegen. Das heißt, er muss prognostizieren, welche Produkte in welchen Mengen und zu welchem Preis in absehbarer Zeit verkauft werden können. Das ist der Sales Forecast des Vertriebs.