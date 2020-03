Mit Total Cost of Ownership (TCO) die Gesamtkosten vollständig ermitteln

Kostenmanagement und Rationalisierung

Mit der Analyse wichtiger Kostentreiber und Kosteneinflussfaktoren nach dem Konzept der Total Cost of Ownership lassen sich Kosten reduzieren. Die TCO-Analyse gibt Hinweise darauf, wo Einsparpotenziale und Rationalisierungspotenziale erschlossen werden können. Wenn durch TCO beispielsweise sichtbar wird, dass die Energiekosten während des Betriebs ein hoher Kostenfaktor sind, dann können energieeffizientere Lösungen eingesetzt werden, mit denen sich Kosten sparen lassen.

Betreibermodelle als Dienstleistungsangebot

Besonders wichtig ist die Analyse der Total Cost of Ownership für den Anbieter eines Produkts, wenn dieser das Produkt nicht mehr verkaufen, sondern verleihen oder vermieten will (etwa im Bereich Immobilien- oder Facility-Management sowie im Flottenmanagement). Erst auf der Grundlage einer Analyse der gesamten Lebenszykluskosten können Betreibermodelle und Leistungspreise halbwegs zuverlässig kalkuliert werden. Denn aus den Total Cost of Ownership werden Mietpreise abgeleitet oder Serviceangebote erstellt.