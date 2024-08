Von der Produkthaftung betroffene Akteure in der Lieferkette

Die Produkthaftung spielt immer dann eine Rolle, wenn ein Unternehmen ein Produkt an einen Endverbraucher verkauft. Die Verantwortung trägt nicht nur der Hersteller des Produkts. Auch Lieferanten von Vorprodukten, Importeure, Händler, Quasi-Hersteller oder Verkäufer sind in der Pflicht.

Nach deutschem Produkthaftungsgesetz haftet zunächst derjenige, der das Produkt in Verkehr gebracht hat. Allerdings werden Fehler in der Wertschöpfungs- oder Lieferkette zurückverfolgt. Dann haftet das Unternehmen, in dessen Verantwortungsbereich der Fehler entstanden ist, der zum Schaden führte.