Prozesse neu planen mit dem Six-Sigma-Prozess DMADV und DFSS

Der DMADV-Prozess und das DFSS-Prinzip

Ist der Unternehmensprozess als solcher noch nicht definiert und etabliert oder muss ein bestehender Prozess ganz neu gestaltet werden, dann läuft das Six-Sigma-Projekt nach dem sogenannten DMADV-Prozess ab. Die Schritte sind:

Define Measure Analyse Design Verify

Dieser Prozess wird auch als Kernprozess für das sogenannte Design for Six Sigma (DFSS) bezeichnet. DFSS ist ein wichtiges Prinzip für Six Sigma. Es kommt auch dann zum Tragen, wenn es um die Produktentwicklung geht. Schon bei der Planung, Konzeption und Entwicklung neuer Produkte oder Dienstleistungen soll Six Sigma der Maßstab für Qualität und Kundenzufriedenheit sein.