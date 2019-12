Vorgehen bei der Kundensegmentierung

Kunden- und Absatzpotenzial für das Kundensegment einschätzen

Die Bedeutung der so dargestellten und abgegrenzten Kundensegmente ergibt sich unter anderem aus der Größe und der Zahl der Kunden im einzelnen Kundensegment. In einigen Segmenten wird Ihr Unternehmen stärker vertreten und besser positioniert sein als in anderen. Um diese Unterschiede zu erkennen und zu bewerten, können Sie Ihre Kundensegmente (Kundengruppen oder Kundencluster) mit der Verteilung der Segmente in Ihrem Markt vergleichen. Diesen Vergleich können Sie mit den folgenden Excel-Vorlagen darstellen.