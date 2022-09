Werbeziele und Rahmenbedingungen für das Werbekonzept

Merke

Werberecht beachten

Die rechtlichen Vorgaben müssen als Rahmenbedingungen beachtet und eingehalten werden. Das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) regelt teilweise, was in der Werbung erlaubt ist und was nicht. Insbesondere die vergleichende Werbung ist nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Darüber hinaus gelten Bestimmungen aus dem Urheberrecht, Markenrecht, BGB, Gewerbeordnung etc., die bei der Werbung beachtet werden müssen. Und in einigen Branchen gibt es Werberegeln als Selbstverpflichtung.