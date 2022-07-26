Personen, Funktionen und Aufgaben beim Arbeitsschutz

Betrieblicher Ersthelfer

Für medizinische Notfälle im Betrieb muss ein Ersthelfer zur Verfügung stehen, der in Erster Hilfe ausgebildet ist. Diese Personen kommen zum Einsatz, wenn Erste Hilfe benötigt wird.

Die Mindestzahl der betrieblichen Ersthelfer gemäß § 26 DGUV Vorschrift 1 beträgt:

Bei 2 bis zu 20 anwesenden Versicherten ein Ersthelfer.

Bei mehr als 20 anwesenden Versicherten:

in Verwaltungs- und Handelsbetrieben 5 Prozent

in sonstigen Betrieben 10 Prozent

in Kindertageseinrichtungen ein Ersthelfer je Kindergruppe

in Hochschulen 10 Prozent der Versicherten nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 SGB VII

Von der Zahl der Ersthelfer kann in Betrieben abgewichen werden: