Bewertungskriterien für die Entscheidung herleiten

Rahmenbedingungen und K.O.-Kriterien identifizieren

Neben den Zielen kann es Rahmenbedingungen geben, die bei der Bewertung von Handlungsoptionen und Lösungen relevant sind. Das können beispielsweise sein:

wirtschaftliche Kriterien: Passt die Lösung zur Unternehmensstrategie? Wird das vorgegebene Budget eingehalten?

technische Kriterien: Ist die Lösung technisch kompatibel mit bereits eingesetzten Systemen? Ist die Technik getestet und funktionsfähig?

organisatorische Kriterien: Passt die Lösung zu den bestehenden Prozessen? Sind die Mitarbeiter kompetent, um die Lösung anzuwenden?

rechtliche Kriterien: Ist die Lösung rechtlich zulässig? Passt sie zu relevanten Normen oder Vereinbarungen?

Solche Rahmenbedingungen können als Zielvorgaben interpretiert werden, die in jedem Fall eingehalten werden müssen. Die Konsequenzen wären ansonsten Strafen (bei Verstoß gegen Rechtsvorgaben), besondere Risiken (bei unausgereifter Technik) oder sehr hohe Kosten (bei aufwendiger Integration in bestehende Organisationsstrukturen und Abläufe). Solche Rahmenbedingungen oder Zielvorgaben haben für die Bewertung der Handlungsoptionen den Charakter von K.O.-Kriterien, wenn sie in jedem Fall eingehalten werden müssen.