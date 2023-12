2. Brainstorming für die Lösungsfindung

Dann beginnt das klassische Brainstorming – also die Suche nach möglichen Lösungen für die Aufgabe, das Problem, die Ausgangsfrage. Ziel ist: So viele Ideen wie möglich, ohne dass deren Qualität und Beitrag zur Problemlösung bewertet wird.

Im einfachsten Fall werden dazu alle Ideen aufgeschrieben; am Bildschirm, in einer Mindmap, auf Post-its oder Karten, die an einer Pinnwand angebracht werden. Alle sollen die Ideen der anderen sehen.

Das kann durch spezielle Kreativitätstechniken unterstützt werden. Zum Beispiel durch:

Reizwortanalyse

6-3-5-Methode (Brainwriting)

Osborn-Checkliste

6-Denkhüte (nach Edward de Bono)

Kopfstandtechnik

KI-Werkzeuge nutzen (Bard, ChatGPT, Miro Assist)

Wichtig bei diesem Schritt ist: