Lieferantenbewertung mit Punkt-Bewertung, Profilanalyse und Preisstrukturanalyse

Profilanalyse zur Lieferantenbewertung

Bei einer Profilanalyse werden die einzelnen Bewertungskriterien nicht gewichtet und auch nicht zu einem einzigen Leistungswert zusammengefasst. Hier werden Leistungsprofile von mehreren Lieferanten nebeneinandergelegt, um ihre jeweiligen Stärken und Schwächen sichtbar zu machen. Die Profilanalyse zeigt gleichzeitig, welche minimalen Anforderungen das Unternehmen bezüglich der einzelnen Bewertungskriterien an den Lieferanten stellt oder was es üblicherweise erwartet (Referenzwert „0“). Die Profilanalyse macht dann sichtbar, welcher Lieferant diesen Anforderungen am besten entspricht. Bei der Profilanalyse gehen Sie wie folgt vor:

Schritt 1: Bewertungskriterien festlegen

Erstellen Sie eine Tabelle und bestimmen Sie die wichtigsten Bewertungskriterien, die für Sie bei der Wahl eines Lieferanten von Bedeutung sind. Sie beziehen sich dabei auf gleiche oder ähnliche Kriterien wie beim Punkt-Bewertungsverfahren.

Diese Bewertungskriterien werden in sieben Bewertungsstufen von „-3“ bis „+3“ unterteilt. Dabei entspricht die Stufe „0“ den erwarteten Anforderungen, die das Unternehmen an den Lieferanten stellt. Es kann auch einen Minimal- oder Mindestwert oder ein K.-o.-Kriterium bezeichnen.

Für jedes Bewertungskriterium und jede Bewertungsstufe formulieren Sie die Leistung in Worten (qualitativ) oder als Kennzahl (quantitativ) in der Form, wie es zum jeweiligen Bewertungspunkt (von -3 bis +3) passt.

Die Bewertungsstufe „-3“ kann zum Beispiel bedeuten, dass das Kriterium gar nicht erfüllt wird; sie erläutern, woran Sie das im Einzelfall festmachen.

Die Bewertungsstufe „0“ kann bedeuten, dass das Kriterium durchschnittlich gut oder so erfüllt wird, wie Sie es mindestens erwarten.

Die Bewertungsstufe „+3“ kann bedeuten, dass der Lieferant dieses Kriterium besonders gut erfüllt oder perfekte Leistungen erbringt; auch hier können Sie erläutern, durch welche Kennzahl oder Merkmale dies sichtbar wird.

Schritt 2: Bewertung durchführen

Nun prüfen Sie für jeden der infrage kommenden Lieferanten, welche Bewertung dieser bei jedem einzelnen Bewertungskriterium erhält, das heißt, welche Bewertungsstufe (von -3 bis +3) Sie ihm zuweisen. Die Bewertung sollte durch Informationen oder Leistungskennzahlen belegbar und nachvollziehbar sein. Die Bewertungsstufe, die Ihrer Bewertung oder Einschätzung entsprechen, markieren Sie mit einem Punkt.

Schritt 3: Leistungsprofil erstellen

Zuletzt verbinden Sie die einzelnen Punkte der Reihe nach von oben nach unten und erhalten zu jedem Lieferanten einen individuellen Linienverlauf. Das ist sein Leistungsprofil. Wenn Sie mehrere Lieferanten in einem Profilbild darstellen, sollten Sie mit Farben arbeiten, um die Übersicht zu behalten. Abbildung 4 zeigt die Profile für zwei mögliche Lieferanten. So werden die Ergebnisse einer Profilanalyse visualisiert.