Grundlage für die Lieferantenbewertung

Mit den folgenden beiden Vorlagen bewerten Sie (mögliche) Lieferanten anhand einer Fülle von Einzelkriterien. Dabei vergleichen Sie auch mehrere Lieferanten in einer gemeinsamen Übersicht. Ihre Punktbewertung ist dann Grundlage dafür, in welche Leistungsklasse oder Kategorie der Lieferant eingeordnet wird. Zum Beispiel in die drei Kategorien A, B oder C.