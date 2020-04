Lösungsalternativen für eine Entscheidung erarbeiten

Wie genau sollen diese Möglichkeiten beschrieben werden?

Wie umfassend die Handlungsoptionen oder Lösungsalternativen beschrieben werden, hängt vom Thema und vom Sachverhalt sowie von den Erwartungen der Entscheider ab. In der Entscheidungsvorlage genügt es oft, die einzelnen Handlungsoptionen, ihre wesentlichen Merkmale und die Unterschiede zu den jeweils anderen Optionen zu benennen.

Die Handlungsoptionen und Lösungsalternativen können in einem ergänzenden Konzept oder einer Begleit-Dokumentation zur Entscheidungsvorlage ausführlich beschrieben werden. Dann ist es hilfreich, sich an den W-Fragen zu orientieren:

Was sind die Merkmale der Lösung?

Wie funktioniert die Lösung?

Wie kann die Lösung entwickelt, erarbeitet, umgesetzt oder eingeführt werden?

Wann kann begonnen werden?

Wann kann abgeschlossen werden?

Wo findet die Entwicklung, Umsetzung oder Einführung statt?

Wer ist davon betroffen?

Wer muss eingebunden werden?

Welche Details für eine Handlungsoption beschrieben werden, wird vor dem Hintergrund der Analyse der Konsequenzen und Folgen entschieden. Wichtig ist, dass die Entscheider die Gründe, die Argumente und die Belege für eine Handlungsoption einordnen und nachvollziehen können. Beispiel: Wenn Sie die Lösungen anschließend anhand der Kosten bewerten, dann müssen Sie hier die Merkmale der Lösungsalternativen benennen und beschreiben, die diese Kosten verursachen.

Schwierig ist an dieser Stelle, die Lösungsalternativen so zu beschreiben, dass noch keine Bewertung erfolgt. Es soll also zunächst noch nicht dargestellt werden, welche Vorteile eine Lösung hat oder was sie kostet. Das erfolgt im nächsten Schritt, wenn es um die Bewertung geht.