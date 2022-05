Lösungsmöglichkeiten bewerten und auswählen

Methoden zur Bewertung

Es gibt zahlreiche Methoden, um mögliche Lösungen zu bewerten und ihre Beiträge zur Zielerreichung herauszuarbeiten. Welche Methode geeignet ist, ergibt sich aus den Lösungen, den Zielen und den Bewertungskriterien, die Sie für die Entscheidung betrachten. In den folgenden Handbuch-Kapiteln finden Sie einige der gängigen Bewertungsmethoden:

Nutzwertanalyse durchführen: Damit bewerten Sie mehrere Lösungen anhand unterschiedlicher Ziele und Bewertungskriterien. Sie berechnen mithilfe eines Verfahrens, welche Lösung den größten Nutzen bringt und am meisten zu den Zielen beiträgt.

Break-even ermitteln: Mit dieser Methode berechnen Sie, unter welchen Bedingungen mit einer Lösung ein Gewinn erzielt wird. Sie ermitteln die Gewinnschwelle: der Punkt, an dem die Erlöse gerade die Kosten decken.

Kostenvergleichsrechnung: Sie stellen alle Kosten zusammen, die mit einer Lösung verbunden sind. Dann vergleichen Sie die Kosten der jeweiligen Lösungen. Die Lösung mit den geringsten Kosten ist die beste. Wenn die Lösungen Erträge mit sich bringen oder zu unterschiedlichen Einzahlungen und Auszahlungen führen, dann sind die Gewinnvergleichsrechnung oder die Kapitalwertmethode geeignete Verfahren.

Prioritäten setzen: Sie erstellen mithilfe unterschiedlicher Methoden eine Liste der möglichen Lösungen, die nach Priorität sortiert wird: Was ist am wichtigsten oder am besten? Was am nächst wichtigsten etc.

Risikoanalyse: Für manche Lösungen sind die möglichen Folgen und Wirkungen in der Zukunft schwer einzuschätzen. Sie können nur unterschiedliche Szenarien durchspielen und ermitteln, was passiert, wenn ...