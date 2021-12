Rechtliche Grundlagen zur Produkthaftung

Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG)

Die Europäische Union macht in ihrer EG-Richtlinie 85/374/EWG Vorgaben, wie die Produkthaftung in den Mitgliedsländern geregelt sein sollte. In Deutschland gilt seit dem 15.12.1989 das Produkthaftungsgesetz: Gesetz über die Haftung für fehlerhafte Produkte, ProdHaftG. Darin heißt es: „Wird durch den Fehler eines Produkts jemand getötet, sein Körper oder seine Gesundheit verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist der Hersteller des Produkts verpflichtet, dem Geschädigten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.“ (§1, 1 ProdHaftG).

In Österreich gilt entsprechend das Produkthaftungsgesetzes (PHG), in der Schweiz das Produktehaftpflichtgesetz (PrHG).