Risiken identifizieren

Risiken auf dem Risiko-Radar zeigen

Risiken wie in den genannten Beispielen können als potenzielle Gefahrenherde identifiziert werden, aber das damit verbundene Risiko kann nur bedingt reduziert werden. Gleichwohl muss das Risikomanagement alles wirtschaftlich Vertretbare und gesetzlich Geforderte unternehmen, um die Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos zu reduzieren und um den Schaden zu begrenzen.

Voraussetzung dafür ist, dass die Risiken erkannt sind und beobachtet werden. Hilfreich ist, wenn dazu unterschiedliche Risikobereiche regelmäßig und anhand von festgelegten Kriterien und Fragen betrachtet und ausgewertet werden. Mögliche Risikobereiche und Beispiele sind:

Marktrisiken : Veränderung der Kundenbedürfnisse, neue Trends, soziodemografischer Wandel, neue Wettbewerber.

: Veränderung der Kundenbedürfnisse, neue Trends, soziodemografischer Wandel, neue Wettbewerber. Strategische Risiken : Unklare Unternehmensnachfolge, neue Technologien, Eintritt in neue Märkte.

: Unklare Unternehmensnachfolge, neue Technologien, Eintritt in neue Märkte. Geschäftsrisiken : Falsche Informationen, falsche Entscheidungen, rechtliche und vertragliche Risiken, Verlust wichtiger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (an Konkurrenten), Betrug.

: Falsche Informationen, falsche Entscheidungen, rechtliche und vertragliche Risiken, Verlust wichtiger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (an Konkurrenten), Betrug. Finanzielle Risiken : Veränderung von Zinssätzen, Wechselkursen, Rohstoffpreisen, Energiepreisen, Aktienkursen.

: Veränderung von Zinssätzen, Wechselkursen, Rohstoffpreisen, Energiepreisen, Aktienkursen. Kreditrisiken : Kredit- und Forderungsausfälle, Veränderung der Bonität.

: Kredit- und Forderungsausfälle, Veränderung der Bonität. Operationelle Risiken : Ausfälle der Informationstechnik, Prozessfehler, menschliches Versagen, Arbeitsausfall, Krankheit von Mitarbeitenden, Ausfälle bei Lieferanten oder externen Dienstleistern, Arbeitsunfälle, Feuer.

: Ausfälle der Informationstechnik, Prozessfehler, menschliches Versagen, Arbeitsausfall, Krankheit von Mitarbeitenden, Ausfälle bei Lieferanten oder externen Dienstleistern, Arbeitsunfälle, Feuer. Umfeldrisiken: Naturereignisse, politische Entwicklungen.

Einzelne Risiken aus einem Risikobereich können eine „Schadenswelle“ nach sich ziehen. Tritt ein Schadensfall ein, von dem ein Unternehmen nicht direkt betroffen ist, kann dieser weitere Schäden in anderen Bereichen nach sich ziehen, die dann Auswirkungen auf ein Unternehmen haben können.

Beispiel: Ein Hurrikan legt die Produktion in einer Region lahm. Einzelne Unternehmen können nicht mehr beliefert werden. Die Produktion steht still. Lieferungen bleiben aus. Die Aktienkurse sinken. Die Aktienkurse anderer Unternehmen im gleichen Segment sind ebenfalls davon betroffen. Einzelne Risiken können also mit Sekundär- oder Tertiäreffekten verbunden sein.