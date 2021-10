Timing-Strategie für Innovationen festlegen

Pionier-Strategie, First to Market

Wenn Ihr Unternehmen dieser Strategie folgt, dann will es mit Produkten und Prozessen immer als erstes Unternehmen auf den Markt kommen und mit Innovationen glänzen, die sonst noch kein anderes Unternehmen anbietet. Es will damit Preis- und Gewinnvorteile abschöpfen. Pioniere revolutionieren manchmal auch ihre Branche, indem sie neue Geschäftsmodelle als Innovation im Markt etablieren oder als Erste in neue Märkte einsteigen.

Vorteile: Das Unternehmen profitiert von seinem Ruf als Technologieführer und besonders innovatives Unternehmen; es kann Innovationen durch Patente schützen; es hat durch seinen Vorsprung eine Art Monopolposition am Markt und kann hohe Preise durchsetzen und Gewinne abschöpfen.

Nachteile: Es braucht früh innovative Ideen, Know-how, Zugang zu Technologien und ausreichend Kapital; das Risiko des Scheiterns ist groß.