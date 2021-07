Arbeitsplan für das Wertanalyse-Projekt

2. Objektsituation analysieren

In diesem zweiten Schritt im Wertanalyse-Ablauf sammeln Sie alle Informationen, die notwendig sind, um die derzeitige Ist-Situation bezogen auf das Wertanalyse-Objekt ausreichend genau zu beschreiben. Wertanalyse-Objekt ist das Produkt, das Bauteil, die Dienstleistung oder der Prozess, für den Sie eine Wertanalyse durchführen.

Umfeld

Zunächst sammeln Sie Informationen aus dem Umfeld: Markt, Wettbewerb, Verkaufszahlen, Branchenentwicklung, Technologien, Vorschriften und Gesetze sowie dabei wichtige Prozesse und Abläufe in Ihrem Unternehmen. Der Aufwand der Datensammlung sollte in angemessenem Verhältnis zum angestrebten Ziel sein. Achten Sie dennoch auf Details.

Kunden

Besondere Bedeutung haben die Kundenanforderungen: Was erwarten die Kunden? Woran messen sie den Wert eines Produkts, einer Dienstleistung oder eines Prozesses? In manchen Fällen macht der Kunde genaue Vorgaben dazu, was er erwartet; das schränkt den Lösungsraum für Wertanalyse-Projekte ein. Manchmal gibt es ein Lastenheft, in dem der Kunde beschreibt, was er erwartet; dann kann das Wertanalyse-Team selbst entwickeln, wie es diese Anforderungen genau erfüllt.

Oft sind die Kundenanforderungen aber nicht genau spezifiziert. Sie müssen über Kundenanalysen, Marktforschung und Wettbewerbsanalyse ermittelt und eingeschätzt werden. Wie das funktioniert erfahren Sie in den Handbuch-Kapiteln zur Wettbewerbsanalyse, Marktanalyse und Kundenanalyse sowie zur Conjoint-Methode.

Kosten

Ebenfalls wichtig sind Informationen zu den Kosten. Diese müssen für das Produkt oder den Prozess möglichst vollständig zusammengestellt werden. Sprechen Sie dazu mit Ihrem Controlling oder mit der Kostenrechnung.

Sie können bei der Zusammenstellung der Kosten und bei der Kostenanalyse mit Teilkosten oder Vollkosten rechnen. Letztlich ist entscheidend, was Sie mit dem Wertanalyse-Projekt beeinflussen wollen. Kostenbestandteile sind Entwicklungskosten, Materialkosten, Fertigungskosten, Energiekosten, Verwaltungskosten, Vertriebskosten, Logistikkosten, Instandhaltungskosten, Entsorgungskosten und andere Kostenarten.

Produktmerkmale und Funktionen

Dann beschreiben Sie das derzeitige Produkt anhand seiner Merkmale und zerlegen es in seine Einzelfunktionen mithilfe der Funktionenanalyse. Die Funktionen müssen nicht gleichbedeutend sein mit den Baugruppen des Produkts. Sie analysieren das Produkt, seine Produktmerkmale und Produktfunktionen immer vom Nutzen und aus der Perspektive des Anwenders.

Das Zusammenwirken der einzelnen Funktionen stellen Sie in einem Funktionen-Diagramm grafisch dar. Dabei werden die Funktionen einander nach Rang und Abhängigkeit zugeordnet. Die Ordnung der einzelnen Funktionen erfolgt durch die Fragen:

Wie wird die betrachtete Funktion erfüllt? Die Antwort ergibt eine untergeordnete Funktion.

Warum wird die betrachtete Funktion erfüllt? Die Antwort verweist auf eine übergeordnete Funktion.

Die Funktionenstruktur eines Produkts ergibt sich, wenn Sie die Hauptfunktion immer weiter unterteilen. Beginnen Sie also mit der Hauptfunktion des gesamten Produkts. Dann müssen Sie sich durch Ihr gesamtes Produkt arbeiten. Beschreiben Sie jede Funktion als Hauptwort und Verb. Zum Beispiel: Werkzeug bewegen, Teppich reinigen, Anwender schmücken etc. Die folgende Abbildung 2 zeigt dies am Beispiel eines Aufhängers für Infusionsflaschen (am Bett eines Krankenhauses).