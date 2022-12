CRM einführen: Tipps zum Vorgehen und mögliche Probleme

Ziele des Customer-Relationship-Managements klären

Mit Customer-Relationship-Management können Sie unterschiedliche Ziele verfolgen oder Schwerpunkte setzen. Dementsprechend gibt es zahlreiche Gestaltungsfelder rund um CRM. Sie sollten nicht alle auf einmal angehen, sondern prüfen, wo Sie schnell wirksame Verbesserungen erzielen, Schwachstellen beseitigen oder sich von Konkurrenten absetzen können.

Mögliche Ziele des Customer-Relationship-Managements sind:

Geschäftsprozesse optimieren

Kundendaten zentral verwalten und transparent machen

Kunden bewerten und differenziert behandeln

Servicequalität verbessern

Kundenkontakte verbessern

Web-Angebote aufbauen oder ausbauen (zum Beispiel Web-Shop mit Kundencenter)

Kontaktnetzwerke aufbauen oder ausbauen

Absatz und Umsatz ankurbeln

Greifen Sie sich einen Schwerpunkt heraus und setzen Sie diesen mit Ihrem CRM-Projekt um. Achten Sie darauf, dass es in erster Linie darum geht, die Potenziale, die in einem Kunden stecken, optimal auszuschöpfen. In den folgenden Abschnitten und mit den entsprechenden Werkzeugen werden einzelne Aspekte zu diesen CRM-Zielen genauer behandelt.