Kennzahlen für die Kundenperspektive der Balanced Scorecard (BSC)

Soll-Vorgaben für Kennzahlen entwickeln

Die Ermittlung einer Soll-Vorgabe für jede Kennzahl ist ein entscheidender Schritt. Sie ist das Ziel, an dem die Anstrengungen Ihrer Mitarbeiter gemessen werden. Die Soll-Vorgabe muss anspruchsvoll und eine Herausforderung sein, aber sie sollte auch realistisch sein. Diese Balance müssen Sie finden. Die Soll-Vorgabe sollte in regelmäßigen Abständen überprüft werden. Es hängt von der Kennzahl ab, in welchem Rhythmus das erfolgen kann. Lassen Sie bei der Überprüfung der Soll-Vorgabe Bandbreiten zu. Wenn Sie in der vorgegebenen Zeit nur knapp die Soll-Vorgabe nicht erreicht haben, sollte dies nicht zu Frustration führen. Beurteilen Sie vor allem: Sind wir auf dem richtigen Weg?