Kennzahlen für die Lern- und Entwicklungsperspektive der Balanced Scorecard (BSC)

Technologie beherrschen und engagierte Mitarbeiter

Die Kennzahlen der Lern- und Entwicklungsperspektive sind auf die wichtigen „Ressourcen“ Mitarbeiter, Kompetenz und Technologie in Ihrem Unternehmen ausgerichtet. Im Mittelpunkt stehen die Fähigkeiten, das Know-how und die Erfahrungen Ihrer Mitarbeiter. Welche gibt es? Wie sind diese Kompetenzen ausgeprägt? Wie entwickeln sich die Mitarbeiter? Wie funktionieren Trainings und das Lernen? Wie werden die Mitarbeiter qualifiziert?

Die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens hängt auch vom Engagement der Mitarbeiter ab. Wie motiviert sind diese und wofür setzen sie sich ein? Das wird unter anderem von der Mitarbeiterzufriedenheit beeinflusst.

Schließlich brauchen die Mitarbeiter wirksame Werkzeuge in Form von Computern, Maschinen und Informationen. Welche Technologien werden in diesen Bereichen in Ihrem Unternehmen eingesetzt? Wie innovativ ist Ihr Unternehmen in Bezug auf die Anwendung neuer Technologien? Funktionieren der Informationsfluss und die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern?