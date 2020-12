Kundenwert und Customer Lifetime Value ermitteln

Kundenbindung und Kundenwert als Kundenmerkmale

Ein wesentlicher Zweck der Kundenbeobachtung und der Analyse des Kaufverhaltens und des Kundenverhaltens ist, Kunden zu unterscheiden und in Gruppen einzuteilen (Kundensegmentierung). Sie sollten nicht alle Kunden in einen Topf werfen. Denn die Kundenanalyse wird immer ergeben, dass es erhebliche Unterschiede bei den Anforderungen gibt. Kunden zeigen andere Präferenzen, Vorlieben und Wünsche. Daraus lassen sich unterschiedliche Zielgruppen für eine individuelle Kundenansprache und für maßgeschneiderte Leistungsangebote ableiten.

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal der Zielgruppen ist die Bedeutung, die Kunden für Ihr Unternehmen haben können. Die Bedeutung ergibt sich aus mehreren Faktoren. Ein wichtiger Faktor ist die Kundenbindung. Manche Kunden kaufen zum ersten Mal – oder sind kurz davor; das kann der Einstieg in eine langfristige Kundenbindung sein. Andere Kunden kaufen gelegentlich, immer wieder einmal oder regelmäßig. Und wieder andere Kunden sind Stammkunden oder kaufen ausschließlich bei Ihrem Unternehmen.

Die Bedeutung des Kunden lässt sich in einem umfassenden Indikator ausdrücken: der Kundenwert. Er ist in den letzten Jahren zu einer zentralen Steuergröße der Kundenbeziehung und Kundenbearbeitung geworden. In den Kundenwert fließen monetäre und qualitative Faktoren ein. Da Kunden einen sehr unterschiedlichen Kundenwert haben können, ist auch er ein Merkmal zur Unterscheidung, Differenzierung und Segmentierung von Kunden.