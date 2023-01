Mit BATNA, WATNA und ZOPA auf Verhandlungen vorbereiten

Anleitung: Verhandlungsvorbereitung in 6 Schritten

Um BATNA, WATNA und ZOPA zu definieren, sollten folgende Bedingungen erfüllt sein:

Sie besitzen Kenntnisse über das Verhandlungsumfeld.

Sie kennen alle wichtigen Informationen über den Verhandlungsgegenstand und eigene sowie fremde Interessen.

Schritt 1: Verhandlungsziel festlegen

Beschreiben Sie das realistische, messbare Ziel der Verhandlung genau. Formulieren Sie dazu einen einzigen Satz, maximal zwei Sätze.

Schritt 2: Alternativen formulieren

Überlegen Sie sich, welche Alternativen es zu einem Verhandlungsergebnis und der angestrebten Lösung gibt. Was könnten Folgen sein, wenn Sie sich mit Ihrem Verhandlungspartner nicht einigen?

Fassen Sie alle Alternativen in einer Liste zusammen. Sehen Sie sich die Liste nach einer Bedenkzeit – am besten erst am nächsten Tag – noch einmal an und streichen Sie unrealistische Alternativen. Fügen Sie neue Optionen hinzu, falls Ihnen weitere einfallen.

Schritt 3: Verhandlungsalternativen aussuchen

Sie kehren zurück zur Liste der Alternativen: Suchen Sie sich zwei oder maximal drei realistische Optionen aus. Führen Sie diesen Schritt im Team durch, lassen sich die Alternativen aus unterschiedlichen Perspektiven und damit objektiver bewerten.

Die zwei bis drei ausgewählten Optionen beschreiben Sie näher. Gehen Sie ins Detail, um ein klares Bild zu erhalten. So können Sie die Optionen später in der Verhandlung besser argumentativ vertreten.

Schritt 4: BATNA und WATNA definieren

Ihre BATNA ist jene Alternative, die Sie in Schritt 3 als die beste identifiziert haben: Was ist die beste Alternative zu einem erfolgreichen Verhandlungsergebnis? Was ist Ihr Plan B? Führen Sie sich vor Augen: Die BATNA muss im Falle eines Scheiterns realisiert werden können.

Die BATNA wird nur offengelegt, falls Sie Ihrem Verhandlungspartner vertrauen. Ansonsten behalten Sie Ihren Plan B für sich. Handelt es sich um eine für Ihr Gegenüber überzeugende BATNA, können Sie Ihre Position durch deren Offenlegung stärken.

In einem angespannten Umfeld wird dieses Vorgehen vielleicht als Drohung empfunden. Fühlt sich der Partner unter Druck gesetzt, wird das Ergebnis negativ beeinflusst. Ihr Gegenüber wird vorsichtiger und vielleicht sogar unkooperativ. Vor allem dann, wenn er selbst ein gutes BATNA zu einer erfolgreichen Verhandlung hat.

Die WATNA definieren Sie zwar, jedoch unter der Prämisse: Es handelt sich um die schlechteste Option und sie soll somit keinesfalls explizit angestrebt werden. Ist die WATNA zu bedrohlich und läuft die Verhandlung auf ein Scheitern hinaus, sollten Sie Ihr Verhandlungsangebot überdenken.

Schritt 5: BATNA und WATNA des Verhandlungspartners herausfinden

Ihr Gegenüber wird, bewusst oder unbewusst, eine BATNA bestimmt haben. Versetzen Sie sich in die Gegenseite: Wie könnte die BATNA Ihres Verhandlungspartners definiert sein?

Nehmen Sie gedanklich die Rolle des Verhandlungspartners ein und wiederholen Sie die ersten Schritte dieser Anleitung. Diese Vorgehensweise kostet Zeit, führt jedoch zu einer realistischeren Einschätzung des Gegenübers und zahlt sich somit aus.

Je genauer Sie die ökonomische Situation, das persönliche Naturell und die Rolle des Verhandlungspartners in seiner Organisation kennen, desto besser. Eine Hintergrundrecherche lohnt sich daher vor wichtigen Verhandlungen.

Schritt 6: ZOPA definieren

Sie erinnern sich: In der ZOPA befinden sich jene Ergebnisse, die Sie während der Verhandlung mindestens erreichen möchten.

Wenn Ihr Verhandlungspartner seine ZOPA offenbart, können auch Sie Ihre ZOPA offenlegen. Handelt es sich um eine faire, eher freundschaftliche Verhandlung, ist das der einfachste Weg für beide Seiten.

Allerdings ist das nicht immer Ihr Ziel. Schließlich soll das Gegenüber nicht wissen, worin es mindestens einwilligen muss. Beide Partner wollen für sich das optimale Ergebnis erreichen und nicht das Minimum.

Droht ein Scheitern der Verhandlung, unterbrechen Sie die Verhandlung und bieten Sie einen Folgetermin an. Vergleichen Sie dann noch einmal Ihr BATNA und Ihr WATNA und loten Sie aus, wo und wie Sie Ihrem Verhandlungspartner doch noch entgegenkommen können. Sie wollen möglichst wenig von Ihrem BATNA abweichen, also kein (wesentlich) schlechteres Ergebnis erzielen. Gleichzeitig wollen Sie Ihr WATNA möglichst vermeiden.