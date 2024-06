OLAs als Teil des IT Service Managements (ITSM)

OLAs stehen also in enger Verbindung zu Service-Level-Agreements (SLAs). OLAs schließen an bestehende SLAs an und spezifizieren, wie diese intern zu erfüllen sind. Sie können ergänzt werden um sogenannte Underpinning Contracts (UC). Das sind rechtsgültige Verträge mit externen Lieferanten und Dienstleistern, die ihrerseits das Unternehmen bei der Erfüllung der Serviceangebote helfen und sicherstellen sollen.

Diese Vereinbarungen sind Teil des übergeordneten IT Service Managements (ITSM). Die Zusammenhänge zeigt folgende Abbildung.