Richtig fragen – Tipps für die Informationsgewinnung

Regeln für das richtige Fragen

Wer fragt, der führt den Gesprächspartner durch ein Gespräch. Außerdem erhält man durch Fragen die Informationen, die man für die Erfüllung der eigenen Aufgabe benötigt – vorausgesetzt man stellt die richtigen Fragen in der angemessenen Form. Mit Fragen lassen sich Gespräche lenken und Diskussionen strukturieren. Sie zwingen zum Nachdenken und fördern so die Qualität der Arbeit. Das gilt auch für die Fragen, die man an sich selbst richtet.