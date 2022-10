Van-Westendorp-Methode am Beispiel erklärt

Van-Westendorp-Methode

Mit der Van-Westendorp-Methode lassen sich die Zahlungsbereitschaft und die Preissensibilität von Kunden bestimmen. Das Ergebnis der Kundenbefragung wird nach der Datenanalyse in einem Price Sensitivity Meter dargestellt. Daraus lassen sich eine Preisspanne und ein optimaler Preis ablesen, zu dem vermutlich die meisten Kunden das Produkt kaufen.

Diese Methode für die Preisplanung wurde 1976 von Peter H. van Westendorp entwickelt und vorgestellt mit dem Titel: „A New Approach to Study Consumer Perception of Prices“.