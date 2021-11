Wie Sie den Budgetplan erstellen und Budgets festlegen

Beispiel: Marketing- und Vertriebsplanung eines Bäckers

Bislang hat der Bäcker 1.500 Brötchen verkauft. Nun will er den Absatz auf 3.000 Brötchen erhöhen. Das ist sein Ziel in seinem Absatzplan. Dazu will er seinen Absatz durch Werbung ankurbeln. Er lässt Plakate drucken und schreibt die Kunden in seiner Nachbarschaft per Brief an. Außerdem druckt er Flyer, die er in den Briefkästen seiner Stadt verteilt. Das alles soll eine Werbeagentur für ihn planen, vorbereiten und umsetzen. Der Bäcker stellt dann Hilfskräfte ein, die seine Flyer verteilen.

Auch diese Kosten für die Werbeagentur als Dienstleister und für das Personal kann er berechnen. Daraus ergibt sich der notwendige Geldbedarf, das Budget, für sein Marketing.

In den Bäckereifilialen muss er zusätzliches Personal einstellen, die die zusätzlichen 1.500 Brötchen verkaufen sollen. Auch das sind Personalkosten für den Verkauf, die er berücksichtigen muss.