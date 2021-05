Bilanzkennzahlen zum Umlaufvermögen

Umschlagsdauer der Vorräte

Beim Working Capital Management geht es darum, die Vorräte, also Rohstoffe, Zwischenprodukte, unfertige und fertige Erzeugnisse, möglichst nur kurze Zeit im Unternehmen zu halten. Der Bestand an Vorräten soll minimiert werden. Die relevante Kennzahl ist Days Inventory Held. Der entsprechende Bestand an Vorräten wird auf den Umsatz bezogen. Die so berechnete Kennzahl wird auch als Umschlagsdauer bezeichnet.