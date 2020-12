Kaufverhalten der Kunden analysieren

Kano-Modell

Das Kano-Modell ist nach Noriaki Kano benannt, der in Japan in den 1970er-Jahren Kundenanforderungen und Kundenwünsche analysiert hat. Er hat Produktmerkmale und deren Erfüllungsgrad oder Realisierungsgrad in Beziehung gesetzt zur Kundenzufriedenheit. Als Ergebnis hat Kano die Produktmerkmale in drei Gruppen eingeteilt:

Basismerkmale, die vom Kunden in jedem Fall erwartet werden.

Leistungsmerkmale, die der Kunde zum Vergleich der Leistungen der einzelnen Anbieter nutzt und daraus das Maß seiner Kundenzufriedenheit ableitet.

Begeisterungsmerkmale sind besondere Merkmale, mit denen der Kunde nicht unbedingt rechnet, die ihn aber leicht begeistern können.

Das nach ihm benannte Kano-Modell erlaubt es, die Wünsche und Erwartungen von Kunden zu erfassen und bei der Produktentwicklung zu berücksichtigen.