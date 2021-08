Lebenszyklus von Service Level Agreements (SLA)

Phase 1: Definition eines SLAs

Die Definition im Lebenszyklus eines SLAs beinhaltet die Erstellung des Service Level Agreements. Hierzu gehört, die zu erbringenden IT-Services zu ermitteln, abzugrenzen und eindeutig zu beschreiben sowie die Anforderungen an Qualitätsmerkmale dieser IT-Leistungen in Form von Service Levels genau zu benennen und zu beschreiben. Das Ergebnis der Definitionsphase ist ein gemeinsam zwischen IT-Dienstleister (Servicegeber) und Kunde (Servicenehmer) abgeschlossenes Service Level Agreement in schriftlicher Form.

Bei der Analyse der Detailaufgaben in der Definitionsphase ist zu unterscheiden, ob es sich um die erstmalige Erstellung eines Service Level Agreements handelt oder ob es sich um die Zusammenstellung und Modifizierung vordefinierter IT-Services und Service Levels handelt, die möglicherweise bereits in einem Servicekatalog beschrieben sind. Den zweiten Fall findet man hauptsächlich bei IT-Services, die in größerer Anzahl von Kunden nachgefragt werden. Hierzu gehören zum Beispiel IT-Services im Bereich Telekommunikation (wie bei der Bäckereikette Müller).

Der erste Fall, die erstmalige Erstellung eines Service Level Agreements, ist im Allgemeinen ein komplexes, umfangreiches und neuartiges Vorhaben und hat somit die charakteristischen Merkmale eines Projektes. In diesem Falle sollte die Definition eines Service Level Agreements auch als Projekt aufgesetzt werden. Der erste Online-Shop, den das Unternehmen AIX-IT aus dem vorigen Abschnitt dieses Handbuch-Kapitels für einen ihrer Kunden entwickelte, ist ein Beispiel, bei dem sowohl das Vorhaben selbst als auch die Entwicklung des Service Level Agreements einen Projektcharakter hatte. In einem solchen Falle wird für die Entwicklung eines Service Level Agreements die in Abbildung 13 dargestellte Vorgehensweise empfohlen.