Problemlösungsmethoden anwenden und Lösungen ausarbeiten

Lösungsideen finden, bewerten und ausarbeiten

In dieser Phase kommt es darauf an, eine oder mehrere gute Lösungen für die gestellte Aufgabe und die Probleme zu finden und zu beschreiben. Dafür braucht es gute Ideen und Einfälle oder Beispiele und bereits vorhandene Lösungen, die übertragen werden können. Sie sind also einerseits kreativ und denken nach und andererseits recherchieren Sie Informationen, die zu guten Lösungen führen könnten.

Daraus entstehen erste Lösungsideen oder Lösungsskizzen. Diese werden geprüft, bewertet, überarbeitet, ergänzt, verworfen, neu strukturiert, verbessert oder angepasst. Das ist ein iterativer Prozess, den Sie so lange durchlaufen, bis sich eine oder mehrere gute Lösungen abzeichnen.

Der iterative Prozess zur Lösungsfindung besteht aus den drei Phasen, die immer wieder durchlaufen werden; die Reihenfolge ergibt sich aus dem Bearbeitungsprozess:

Kreativphase

Hier entwickeln Sie Ideen und Einfälle. Es geht um Lösungsmöglichkeiten, Funktionsprinzipien, Abläufe und Zusammenhänge. Dies basiert auf Kreativität und Intuition. Erfahrungen und erfolgreiche Beispiele können hilfreich sein, können aber auch Denkblockaden sein, die zu schnell (zu) einfache Lösungen nahelegen.

Recherchephase

In dieser Phase suchen Sie nach vorhandenen (Teil-) Lösungen, die Ihnen helfen könnten. Sie schauen: Wie machen das andere? Sie werten Daten aus, um eine mögliche Lösung zu verbessern. Sie sprechen mit anderen Personen, die sich in einem wichtigen Themenbereich gut auskennen oder befragen Anwender Ihrer zukünftigen Lösung.

Strukturierungsphase

Hier werden die einzelnen Lösungselemente in einen Zusammenhang gebracht. Sie prüfen, was zusammenpasst, ob Lösung funktionsfähig ist. Sie analysieren, ob das gewünschte Ergebnis erzielt wird, die Lösung technisch machbar ist. Sie erkennen so, was noch fehlt, wo Sie Details klären oder ausarbeiten müssen und was offene Punkte sind.