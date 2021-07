Methoden und Werkzeuge der Wertanalyse

Konstruktion und Entwicklung von Produkten

Bei der Wertanalyse geht es meist um die technischen Merkmale eines Produkts, eines Bauteils oder einer Komponente. Je nachdem, um was es sich bei Ihrem Wertanalyse-Objekt handelt, sind dabei unterschiedliche Fachdisziplinen betroffen: Mechanik, Elektronik, Verfahrenstechnik, Werkstofftechnik, Bauwesen, Softwareentwicklung etc. Jede dieser Fachdisziplinen hat ihre eigenen Methoden und Vorgehensweisen. Diese können bei der Wertanalyse ebenfalls relevant sein. Beziehen Sie dazu die Expertinnen und Experten aus den jeweiligen Fachdisziplinen in Ihr Wertanalyse-Team ein.

Übergreifend kommen bei einer Wertanalyse folgende Methoden für die Produktentwicklung, Produktverbesserung, Qualitätsverbesserung oder für die Entwicklung einer Dienstleistung zum Einsatz:

Diese Methoden und die dabei eingesetzten Werkzeuge und Vorlagen finden Sie erläutert in den entsprechenden Handbuch-Kapiteln. Zudem können technische Lösungen durch den Vergleich mit anderen Unternehmen und deren Lösungen analysiert und entwickelt werden. Dabei hilft das Benchmarking.

Im Detail geht es im Wertanalyse-Projekt dann darum, einzelne Produktfunktionen oder Dienstleistungsmerkmale zu verbessern. Dazu werden diese in Komponenten zerlegt und Eigenschaften, Merkmale und Funktionen werden analysiert und nach Verbesserungspotenzial gefahndet. Methoden, die dabei helfen sind neben den gerade genannten:

funktionale Leistungsbeschreibung

Design to Cost-Verfahren, Design to Objectives

Funktions-Analyse-System-Technik (FAST)

Prozessplanung mit SIPOC

Beschreibungen, Methoden und Tools für die technischen und organisatorischen Aspekte bei der Produkt-, Dienstleistungs- und Prozessplanung finden Sie in den Handbuch-Kapiteln: