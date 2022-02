Terminkalender pflegen

Termine mit sich selbst vereinbaren

Besonders hilfreich für Ihren Tagesplan und Ablaufplan ist es, wenn Sie Termine nicht nur mit anderen, sondern auch mit sich selbst vereinbaren – und in Ihren Terminkalender eintragen! So blockieren Sie Arbeitszeit, in der Sie wichtige Aufgaben bearbeiten können. Sie sollten diesen Terminen die gleiche Priorität und Wichtigkeit einräumen, wie Besprechungen mit anderen. Dann können sich die von anderen vorgegebenen Termine in Ihrem Terminkalender nicht mehr so breitmachen, und Sie haben die notwendige und ruhige Zeit, um für Sie selbst wichtige Aufgaben zu bearbeiten.

Wann und wie oft Sie solche Termine einplanen sollten, ergibt sich wiederum aus Ihrer jeweiligen Situation, Ihrer Stelle, Ihrem Aufgabenbereich und Ihrer Verantwortung. Sie wissen, wie viele Stunden pro Woche oder pro Monat Sie brauchen, um Ihre wichtigen Projekte zu bearbeiten. Diese planen Sie im Terminkalender so ein, dass