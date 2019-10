Wie Sie Ihr Kompetenzprofil mit Kompetenzmodellen erstellen

Beispiel Zuverlässigkeit

Ihre Zuverlässigkeit zeigt sich darin, inwieweit Sie Regeln, Arbeitsvorgaben, Richtlinien, Qualitätskriterien und Sicherheitsbestimmungen einhalten. Eine besonders wichtige Kompetenz ist dabei auch, dass Sie zugesagte Termine einhalten. Das bedingt, dass Sie Methoden des Zeitmanagements und der Arbeitsplanung beherrschen.

Zuverlässigkeit ist allerdings kein „blinder Gehorsam“. Zur Kompetenz der Zuverlässigkeit gehört auch, dass Sie die Hintergründe und den Sinn der Regeln kennen und dadurch selbst einschätzen und entscheiden können, wann Sie gegebenenfalls davon abweichen können oder wie Sie aktiv werden müssen, wenn nicht vorhersehbare Ereignisse eintreten. Prüfen Sie Ihre eigene Zuverlässigkeit, indem Sie beispielsweise diese Fragen beantworten:

Wie oft habe ich in den letzten sechs Monaten einen Termin nicht eingehalten?

Wie oft habe ich in den letzten sechs Monaten die geforderte Qualität nicht erbracht?

Wie oft habe ich in den letzten sechs Monaten Bestimmungen, Regeln oder Vorgaben des Unternehmens wie Strategien oder Ziele nicht eingehalten?

Wie oft habe ich meine Vorgesetzten darüber informiert, dass eine Regel nicht mehr zu den Zielen passt?

Wenn Sie selbst den Eindruck haben, dass es in diesem Kompetenzbereich Defizite gibt oder wenn Sie von Kollegen oder Vorgesetzten darauf hingewiesen werden, dann sollten Sie in diesem Punkt ihr Kompetenzprofil verbessern. Doch Vorsicht: Selbsteinschätzungen sind nicht immer zutreffend. Andere Menschen aus dem persönlichen oder beruflichen Umfeld nehmen einen anders wahr. Deshalb ist es hilfreich, wenn Sie Ihr Eigenbild gezielt mit einem Fremdbild, also der Einschätzung Ihrer Person durch eine andere Person, vergleichen.