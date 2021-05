Bilanzanalyse und Bilanzkennzahlen mit Excel

Bilanzkennzahlen ermitteln

Daraus können Sie dann in einem zweiten Schritt Kennzahlen selbst definieren und berechnen lassen. Angelegt sind:

Kennzahlen zum Vermögen wie die Anlagenintensität

Kennzahlen zur Finanzierung wie die Eigenkapitalquote

Kennzahlen zur Liquidität

Kennzahlen zum Ergebnis wie Umsatz pro Mitarbeiter

Kennzahlen zur Rentabilität wie die Cashflow-Rentabilität

Sie können darüber hinaus aus allen Werten Ihrer Bilanz, aus der Gewinn-und-Verlust-Rechnung sowie aus Unternehmenskenngrößen weitere Kennzahlen definieren und in einem Kennzahlensystem aufbereiten – zum Beispiel alle hier im Handbuch-Kapitel vorgestellten Kennzahlen. Im Folgenden ist erläutert, wie dies einfach und schnell mit der Excel-Vorlage funktioniert. Die Vorlage besteht aus mehreren Tabellen und ist aufgebaut, wie in Abbildung 1 (Übersicht in Tabellenblatt MENÜ) dargestellt.