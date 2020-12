Empathische Kundenbeobachtung

Lösungen mit empathischer Kundenbeobachtung entwickeln

Bei der Entwicklung von Lösungen oder Prototypen, die dann in Produkte und Serviceangebote umgesetzt werden, hört man immer wieder: „Aber der Kunde hat das doch gar nicht verlangt!“ Wenn Sie nur soweit denken, haben Sie nur solche Produkte, die Ihre Wettbewerber auch haben. Denn Kunden direkt befragen, kann jeder. Entscheidend ist, aus den Beobachtungsergebnissen kreativ neue, einzigartige und nützliche Produkte und Serviceangebote zu erfinden.

Steve Jobs von Apple hat dies so formuliert: „Es ist nicht Aufgabe des Kunden zu wissen, was er will.“ Mit einer solchen Erkenntnis startet ein kreativer Innovationsprozess oder Marketingprozess. In diesem nutzen Sie Ihre Ergebnisse aus der Kundenbeobachtung und andere Informationen zum Markt und zur Zielgruppe; zum Beispiel Informationen aus dem Beschwerdemanagement oder Befragungen zur Kundenzufriedenheit. Das tragen Sie für einen Workshop zusammen, mit dem Sie die Produktentwicklung starten. Sie können dies anschließend in einem Entwicklungsprozess nach den Prinzipien des Design Thinking einsetzen und nutzen. Dort spielen Tests und Kundenbeobachtungen sowie Empathie und Kundenbeteiligung ebenfalls eine zentrale Rolle.