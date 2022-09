Kostenmanagement als Daueraufgabe im Unternehmen

Ziele im Kostenmanagement

Ziel des Kostenmanagements ist es, Kosten zu sparen und wertvolle Ressourcen wie Materialien oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglichst wirtschaftlich einzusetzen. Damit soll

die Liquidität des Unternehmens verbessert werden, indem Auszahlungen für den laufenden Betrieb verringert werden;

der Finanzierungsbedarf für Investitionen reduziert werden;

das Preisniveau des eigenen Leistungsangebots wettbewerbsfähig sein.

Kostenmanagement ist in den Unternehmen oft umstritten. Die Beschäftigten und ihre Vertreter sehen darin in den meisten Fällen nur Personalabbau (Entlassungen), Mehrarbeit und Umorganisation. Und in der Tat läuft das Kostenmanagement in vielen Unternehmen darauf hinaus. Dabei gibt es zahlreiche Ansatzpunkte, regelmäßig und nachhaltig die Kosten im Griff zu behalten, sie bei Bedarf zu reduzieren und so im Wettbewerb erfolgreich zu sein.

Kostenmanagement hat deshalb nicht nur das Kostensparen im Blick, sondern auch die negativen Folgen, die mit bloßer Kostenreduktion verbunden sind. Und es wägt beides gegeneinander ab. Kostensparen tut den Betroffenen oft weh. Das Kostenmanagement muss angemessen vermitteln, warum Kosten reduziert werden müssen.

Außerdem sollte beim Kostenmanagement immer beachtet werden: Was müssen wir für unsere Kunden leisten? Diese Leistungen dürfen durch Einsparmaßnahmen nicht gefährdet werden.