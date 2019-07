Personalbeschaffung als Prozess – Aufgaben und Erfolgsfaktoren

Personalbeschaffung ist ein Prozess

Gerade weil die Besetzung einer Stelle mit der richtigen Person für ein Team und für das Unternehmen so wichtig ist, sollte die Personalbeschaffung gründlich und strukturiert durchgeführt werden. Das bedeutet, es müssen mehrere Aufgaben in einem Prozess durchgeführt werden. Dieser Prozess und seine wichtigen Schritte werden in diesem Handbuch-Kapitel in den folgenden Abschnitten ausführlich erläutert.

Der Prozess der Personalbeschaffung setzt sich aus folgenden Schritten zusammen:

Anforderungsprofil klären und festlegen

Stellenausschreibung formulieren

Stellenausschreibung bekannt machen

Bewerbungen sichten und beurteilen

Bewerbungsgespräche führen und Auswahlinstrumente einsetzen

Entscheidung treffen

neue Mitarbeiterin oder neuen Mitarbeiter einarbeiten, Probezeit nutzen

Die wichtigste und zugleich oft schwierige Aufgabe der Personalbeschaffung stellt sich gleich zu Beginn des Personalbeschaffungsprozesses: Was soll die neue Mitarbeiterin oder der neue Mitarbeiter im Unternehmen tun und was muss die Person dafür mitbringen? Nur wer ein klares Anforderungsprofil hat, kann die passende Person finden. Alle weiteren Schritte im Prozess der Personalbeschaffung leiten sich daraus ab und schließen sich an.

Wenn Sie Personalbeschaffung nebenbei betreiben, Entscheidungen aus dem Bauch heraus treffen und wichtige Erfolgsfaktoren nicht beachten, brauchen Sie lange, bis Sie einen geeigneten Kandidaten gefunden haben und müssen im schlimmsten Fall viel Lehrgeld zahlen. Viel Lehrgeld zahlen Sie vor allem, wenn Sie erst nach der Probezeit feststellen, dass die neue Mitarbeiterin oder der neue Mitarbeiter ein Fehlgriff war.