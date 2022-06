Schneller lesen mit der richtigen Lesetechnik

Tipp

Nur Wichtiges lesen

Wenn Sie auf die Frage „Warum will ich das Folgende lesen?“ keine Antwort haben, dann ist der Text für Sie wahrscheinlich gar nicht wichtig. Bei der Fülle an Informationen sollten Sie im Beruf nur das lesen, was für Sie und Ihre Aufgaben wirklich wichtig ist. Alles andere legen Sie beiseite – und lesen es bei Bedarf später.