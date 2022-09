Zielkostenspielraum für den Kunden nutzen

In manchen Fällen liegt der Zielkostenindex einer Produktkomponente außerhalb des Zielkostenkorridors über 1. In solchen Ausnahmefällen kann über eine Verbesserung im funktionalen Bereich der Produktkomponente nachgedacht werden. Sie kann so verändert werden, dass der Kunde einen erheblichen Mehrwert daraus erzielt.

Dabei sollten Sie beachten, inwiefern der Kunde diesen Mehrwert erkennt und beachtet und inwiefern er ihn vielleicht sogar begeistert. Dieser Nutzenvorteil sollte vom Marketing entsprechend kommuniziert werden. Ist das nicht möglich, dann muss die Produktkomponente nicht verändert werden. Die gesparten Zielkosten können an anderer Stelle investiert werden.

Letztlich optimieren Sie über die Zielkostenrechnung oder Target Costing die Funktion und die Kosten Ihrer Produktkomponenten und Produkte. Sie machen diese konkurrenzfähiger und für Kunden attraktiver. Insbesondere dadurch, dass Sie das Preis-Leistungs-Verhältnis für den Kunden verbessern.