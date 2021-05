Bilanzkennzahlen zum Anlagevermögen

Anlagenintensität

Mit der Kennzahl Anlagenintensität wird dargestellt, welchen Anteil das Anlagevermögen am Gesamtvermögen hat. So wird deutlich, welcher Anteil des Vermögens eines Unternehmens langfristig im Unternehmen gebunden ist. Die entsprechenden Bilanzpositionen werden über einen Zeitraum von fünf Jahren zusammengestellt und können so im Zeitvergleich analysiert werden. Außerdem können die Werte mit denen anderer Unternehmen verglichen werden; denn die Branche und andere Merkmale eines Unternehmens bestimmen den Wert der Kennzahl.