Krankmeldung: Was tun bei Zweifel an Arbeitsunfähigkeit?

Die rechtlichen Hintergründe

Arbeitgeber, die Zweifel an der Erkrankung haben, können den Beweiswert einer AU-Bescheinigung nur dadurch erschüttern, indem sie „tatsächliche Umstände“ darlegen und beweisen, die Zweifel an der Erkrankung des Arbeitnehmers ergeben. So besagt es ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG, Urteil vom 08.09.2021, Az. 5 AZR 149/21).

In § 275 Absatz 1a SGB V sind die Gründe genannt, die einen Zweifel an der Rechtmäßigkeit einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auslösen können. Entscheidend ist demnach, wie häufig sich ein Arbeitnehmer krankmeldet.

Gelingt es dem Arbeitgeber, seine Zweifel zu begründen und zu belegen, kommt es zu einer sogenannten Beweislastumkehr. Dann ist der Arbeitnehmer am Zug und muss seinerseits nachweisen, dass er wirklich arbeitsunfähig ist oder war. Bloße Vermutungen des Arbeitgebers reichen aber für eine solche Beweislastumkehr nicht aus.